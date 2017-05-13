Исламиада: 9 из 10 дзюдоистов Азербайджана вышли в финал

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Дан старт состязаниям по дзюдо на IV Играх исламской солидарности Баку-2017.
Как сообщает Report, в первый день соревнований на татами вышли 4 мужчин и 6 женщин от Азербайджана. Из них 9 дзюдоистов вышли в финал.
Среди мужчин своих противников одолели Орхан Сафаров, Ниджат Шихализаде, Рустам Оруджев и Хидаят Гейдаров, среди женщин - Аиша Гурбанлы, Базаррагча Эрденебат, Нязакят Азизова, Кифаят Гасымова и Ханым Гусейнова. Оруджев и Гейдаров, а также Эрденебат и Гурбанлы были соперниками в решающей схватке. Ичинхорло Мунхцедев будет бороться за бронзу.
Дзюдо
Мужчины
60 кг
1/4 финала. Орхан Сафаров – Али Хусроф (Йемен) – иппон за 48 сек.
1/2 финала. Орхан Сафаров – Отар Бестаев (Кыргызстан)
ФИНАЛ. Орхан Сафаров – Бекир Озлю (Турция)
66 кг
1/4 финала. Ниджат Шихализаде – Эйса Мажраши (Саудовская Аравия) – победа по правилам золотого очка
1/2 финала. Ниджат Шихализаде – Алиреза Хожасти (Иран) – иппон за 3 мин 24 сек.
ФИНАЛ. Ниджат Шихализаде – Хоуд Зурдани (Алжир)
73 кг
1/8 финала. Рустам Оруджев – Бехрузи Хожазода (Таджикистан) - иппон за 2 мин 45 сек.
1/4 финала. Рустам Оруджев – Юнис Одат Эйал Слман (Иордания) - иппон за 1 мин 54 сек.
1/2 финала. Рустам Оруджев – Хасан Ванлыоглу (Турция)
1/8 финала. Хидаят Гейдаров – Фредерик Адебайо Олимпио (Того) – иппон за 68 сек.
1/4 финала. Хидаят Гейдаров – Бекадил Шаймерденов (Казахстан) - победа по правилам золотого очка
1/2 финала. Хидаят Гейдаров – Гийосжон Бобоев (Узбекистан) - иппон за 55 сек 55.
ФИНАЛ. Хидаят Гейдаров - Рустам Оруджев
Женщины
48 кг
Полуфинал. Аиша Гурбанлы – Аях Китанех (Иордания) - иппон за 44 сек.
1/4 финала. Базаррагча Эрденебат – Салтанат Султанбекова (Казахстан) - иппон за 3 мин 14 сек.
1/2 финала. Базаррагча Эрденебат – Вафа Идрисси Шорфи (Марокко) - иппон за 3 мин 38 сек.
ФИНАЛ. Аиша Гурбанлы – Базаррагча Эрденебат
52 кг
1/4 финала. Нязакят Азизова – Эстер Корин Эвала Бондим (Габон) – иппон за 49 сек.
1/2 финала. Нязакят Азизова – Диора Кельдиорова (Узбекистан) - победа по правилам золотого очка
ФИНАЛ. Нязакят Азизова – Ирем Коркмаз (Турция)
57 кг
1/8 финала. Ичинхорло Мунхцедев – Хадиль Элалми (Иордания)
1/4 финала. Ичинхорло Мунхцедев – Ратиба Тарикет (Алжир) – поражение за 53 секунды
Утешительная встреча. Ичинхорло Мунхцедев - Амангюль Алланазарова (Узбекистан) - иппон за 2 мин 23 сек.
Встреча за бронзу. Ичинхорло Мунхцедев – Зулейха Абзетта Дабон (Кот-д'Ивуар)
1/8 финала. Кифаят Гасымова – Юсра Албухайри (Марокко) – иппон за 1 сек.
1/4 финала. Кифаят Гасымова – Ксения Белдягина (Кыргызстан) – иппон за 2 мин 34 сек.
1/2 финала. Кифаят Гасымова - Зулейха Абзетта Дабон (Кот-д'Ивуар) - победа
ФИНАЛ. Кифаят Гасымова - Ратиба Тарикет (Алжир)
63 кг
1/4 финала. Ханым Гусейнова – Айна Жумакулиева (Туркменистан) – иппон за 1 мин 29 сек.
1/2 финала. Ханым Гусейнова – Мерьем Бъяуи (Тунис) - победа
ФИНАЛ. Ханым Гусейнова - Бюсра Катипоглу (Турция).
Отметим, что финальный этап соревнований начнется в 18:10 на Арене Гейдара Алиева.
Sport DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook