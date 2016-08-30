Ильхам Закиев: Мы подготовили сюрприз для церемонии открытия Летних Паралимпийских игр

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ "Наши паралимпийцы постараются продолжить победы наших олимпийцев. Мы мобилизуем все силы и постараемся обрадовать наш народ своими победами".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил чемпион Европы, победитель I Европейских игр "Баку-2015", двукратный чемпион паралимпийских игр Ильхам Закиев.

Касаясь возложенной на него миссии знаменосца Азербайджана на стартующих через несколько дней в Рио-де-Жанейро Летних Паралимпийских играх 2016 года, И.Закиев сказал: "Эта миссия вновь была поручена мне. Я постараюсь достойно справиться с ней. Я был знаменосцем и на предыдущих играх и имеют некоторый опыт. Наши чемпионы-паралимпийцы постараются стать двукратными чемпионами, двукратные чемпионы сделают все возможное, чтобы завоевать третью золотую медаль. А те, кто не становился чемпионом, приложат все усилия, чтобы завоевать первую золотую медаль".

И.Закиев призвал всех следить за церемонией открытия предстоящих 7 сентября Летних Паралимпийских игр: "Мы подготовили сюрприз. Приглашаю всех посмотреть церемонию открытия, даже если она начнется слишком поздно. Верю, что никто не пожалеет об этом".

Отметим, что Паралимпийские игры пройдут 7-18 сентября.