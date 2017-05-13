Гендиректор по операциям Баку-2017: Церемония открытия Исламиады организована на высоком уровне

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Сегодня прошла пресс-конференция, посвященная церемонии открытия IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

Как сообщает Report, на мероприятии в медиа-центре приняли участие директор спортивного отдела Операционного комитета Исламиады Марк Хонейбан, гендиректор по операциям Майк Лойнд и секретарь организации Кенюль Нуруллаева.

М.Лойнд отметил, что церемония открытия Исламиады на Бакинском олимпийском стадионе была организована на высоком уровне: "Церемония открытия покорила сердца людей во всем мире. За открытием следили граждане 55-ти стран 4-х континентов. Хотя соревнования длятся уже несколько дней, сегодня впервые будут вручены медали".

Он коснулся также вопроса неприсоединения Ливии, Судана и Кувейта к Исламиаде: "Ливия не смогла приехать в Азербайджан из-за финансовых трудностей. Причины отсутствия Судана не известны. Что касается Кувейта, их спортсмены могли выступить под флагом İHİF, однако в последний момент отказались".

Марк Хонейбан подчеркнул, что от Азербайджана на Играх выступает самая многочисленная делегация: "Их количество превышает 400 человек. Точно неизвестно, какая страна приехала с самой малочисленной делегацией. За последнюю неделю произошли некоторые изменения. На спортивных состязаниях важность представляют финалы. Сегодня будут представлены медали в 6 видах".