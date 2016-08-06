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    ​Еще 9 азербайджанских спортсменов присоединятся к борьбе в Рио-2016

    Первую медаль может завоевать Орхан Сафаров

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Во второй день XXXI летних Олимпийских игр к борьбе присоединятся еще 9 азербайджанских спортсменов.

    Как сообщает Report, в Рио-де-Жанейро спортсмены будут участвовать в соревнованиях по шоссейному велосипеду, спортивной гимнастике, боксу, академической гребле и стрельбе.

    У дзюдоиста Орхана Сафарова есть все шансы завоевать первую медаль. Сегодня также станут известны окончательные результаты Максима Аверина (шоссейный велосипед) и Руслана Лунева (стрельба).

    Программа дня:

    Шоссейный велосипед

    Финал. 16:30 - 23:10. Максим Аверин

    Дзюзо

    Отборочный этап. 17:00 - 20:00. 1/16 финала. Орхан Сафаров - Хуан Постигос (Перу).

    Полуфинал и финал. 22:30 - 01:10

    Спортивная гимнастика

    I классификационный раунд. 17:30 - 20:00, 21:30 - 24:00. 01:30 - 04:00. Олег Степко, Павел Пахнюк

    Бокс

    1/16 финала. 24:00. Руфат Гусейнов - Матиас Хамуньела (Намибия)

    Академическая гребля

    Отборочный заплыв. 18:30. Александр Александров - Борис Етов. Заплыв на дистанции 2 000 метров двойки парной (M2X)

    Стрельба

    Финал. 20:00 - 23:30. Руслан Лунев. 10 метров, стрельба из пневматического пистолета.

    Отметим, что сегодня в соревнованиях по стрельбе из лука выступит первая представительница Азербайджана Ольга Сенюк.  Соревнования продлятся с 20:00 до 22:00. 

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