Эльвин Мурсалиев: На этих соревнованиях моими соперниками были сильнейшие спортсмены

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Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ "Можно сказать, что на этих соревнованиях моими соперниками были сильнейшие спортсмены. В первый раз я встретился с иранцем, во второй – с кыргызом, а в последний раз с турком".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил участник IV Игр исламской солидарности "Баку 2017", завоевавший золотую медаль в весовой категории 75 кг борец греко-римского стиля Эльвин Мурсалиев.

По его словам, четверо спортсменов, включая и самого Э.Мурсалиева, были основными фаворитами: "Мы были главными фаворитами и стали соперниками друг другу".

Чемпион также объяснил причину агрессивности соперника: "Соперник в финале знал, как я борюсь. До этого их главный тренер работал у нас главным тренером, и они знали мой потенциал. Поэтому, по мере того как уставал, через каждые 30 секунд он отдыхал, подзывая врача. Думаю, что встреча могла бы пройти еще лучше".