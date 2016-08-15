Единственная российская легкоатлетка допущена к участию в Олимпиаде в Рио

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Единственная российская легкоатлетка Дарья Клишина допущена к участию в Олимпиаде в Рио.

Как сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс", спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию российской прыгуньи в высоту на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) отстранить ее от участия в проходящей в Бразилии летней Олимпиаде.

В минувшую субботу ИААФ приняла решение запретить участие Клишиной в Олимпийских играх из-за новых данных комиссии Всемирного антидопингового агентства под началом Ричарда Макларена. При этом подробности доклада комиссии не уточнялись. На следующий день спортсменка подала апелляцию на решение ИААФ в Спортивный арбитражный суд.