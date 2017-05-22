Джавид Гурбанов: Исполнение государственного гимна нашими волейболистками меня тронуло - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Президент Федерации волейбола Азербайджана Джавид Гурбанов оценил выступления национальных женских и мужских команд на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017".

Д. Гурбанов в своем интервью Report заявил, что высоко оценивает мужскую команду, занявшую второе место, в сравнении с женской командой.

"У женской команды есть такой тренер, как Фаиг Гараев, и таких сильных волейболистов готовит этот специалист. Однако мужская команда пока новая. Для них это первая игра в подобном роде, и завоевание серебряной медали - это большое достижение. Я верю, что в будущем они будут еще лучше, еще более развиты", - отметил он.

Президент ФВА также сказал о совместном исполнении государственного гимна с женской сборной Азербайджана на церемонии вручении наград. По мнению Д. Гурбанова, каждый азербайджанец должен знать государственный гимн и исполнять его от сердца: "Конечно, меня тронуло сердечное и громкое исполнение гимна Азербайджана нашими девушками. Поскольку одерживать победу - это хорошее чувство. Победа Азербайджана значит всё".

Глава федерации добавил, что ждет от женской сборной только золотую медаль на намеченном с 22 сентября по 1 октября в Азербайджане и Грузии Чемпионате Европы.

Отметим, что на Исламиаде мужская национальная сборная по волейболу, главный тренер которой Фарид Джалалов, заняла второе место, проиграв в финале сборной Ирана со счетом 0:3.