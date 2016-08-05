Церемонию открытия Олимпийских игр посетят 45 глав государств и правительств

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Церемонию открытия Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро посетят 45 глав государств и правительств. Как сообщает Report, об этом пишет France-Presse.

Из латиноамериканских стран свое присутствие на церемонии открытия игр уже подтвердили президенты Аргентины и Парагвая.

Из европейских глав государств на церемонии открытия будут присутствовать президенты Германии, Франции и Португалии.

От США ожидается участие госсекретаря Джона Керри.

XXXI летние Олимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа.