​Бывший каноист сборной Азербайджана обвиняется в употреблении наркотиков

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Российский гребец Андрей Крайтор допущен к летним Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Report со ссылкой на спортивное агентство "Весь Спорт", решение принято Международной федерацией гребли на байдарках и каноэ (İCF).

"Независимое лицо" Ричард Макларен и его источник (бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков) определили Крайтора участником "государственного процесса с манипуляциями допинг-пробами" на основании положительной пробы на марихуану во внесоревновательный период, что не является нарушением Кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA). Впрочем, сам Крайтор отрицает и факт курения марихуаны.

İCF провела дисциплинарное расследование и приняла решение допустить Андрея Крайтора к участию в Олимпийских играх в Рио. Однако окончательное решение по выступлению российского каноиста в Рио примет МОК в лице председателя медицинской комиссии МОК Угура Эрденера, председателя комиссии спортсменов МОК Клаудия Бокеля и сын бывшего многолетнего президента МОК Хуан-Антонио Самаранч-младший. В такой же ситуации находятся российские пловцы, призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира Никита Лобинцев и Владимир Морозов.

Отметим, что в 2009 - 2012 гг. Андрей Крайтор выступал в сборной Азербайджана.