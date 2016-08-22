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    Азербайджанский борец Тогрул Аскеров завоевал "серебро" Олимпиады - ОБНОВЛЕНО

    В финальном поединке он уступил российскому спортсмену

    Баку. 22 Августа. REPORT.AZ/ Азербайджанский борец Тогрул Аскеров (65 кг) стал серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

    Как передает Report, в финальном поединке Тогрул уступил российскому спортсмену Сослану Рамонову со счётом 0:11.

    ***17:23

    Баку. 21 Августа. REPORT.AZ/  Азербайджанский борец Тогрул Аскеров вышел в полуфинал на Олимпиаде в Бразилии.

    Как передает Report, он победил в четвертьфинале американца Френка Молинаро — 10:0.

    Другой представитель Азербайджана в этом виде спорта Хетаг Газюмов в четвертьфинале одержал победу над иранцем Резой Яздани — 2:1. 

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