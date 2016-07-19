Безопасность на олимпиаде будут обеспечивать представители 55 стран

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Безопасность на Летних олимпийских играх "Рио-де-Жанейро-2016" будут обеспечивать представители 55 стран.

Как сообщает Report, об этом Le Matin заявила первый вице-президент Международного олимпийского комитета Наваль Эль-Мутавакель.

Она отметила, что сотрудники служб безопасности провели проверки всех людей, связанных с олимпиадой. Это сделано в целях предотвращения угроз безопасности. Проанализирована информация о 400 тыс. человек, в том числе добровольцах, журналистах и официальных лицах.

250 офицеров полиции из 55 стран будут помогать вооруженным силам и полицейским структурам Бразилии. В предотвращении террористической угрозы Бразилии также будут помогать сотрудники разведслужб США, Бельгии и Франции.

Отметим, что на олимпиаде "Рио-2016", которая пройдет 5-21 августа, Азербайджан представят 56 спортсменов.