"Барселона" дала согласие на участие Неймара в олимпиаде

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Испанский клуб "Барселона" подтвердил участие своего футболиста Неймана на Летних олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Report, представитель Кателонии выразил признательность Конфедерации футбола Бразилии за удовлетворение просьбы клуба.

Руководство "Барселоны" считает, что при участии в обоих соревнованиях, 24-летнему нападающему не удастся полностью восстановиться до нового сезона. Предложение касательно Наймара было следующим: игрок должен участвовать в "Рио-2016", а не в Кубке Америки.

Отметим, что футбольный турнир в рамках олимпиады пройдет 3-21 августа, а Кубок Америки пройдет в США 3-26 июня. В этом сезоне Неймар забил в "Барселоне" за 44 игры 28 голов.