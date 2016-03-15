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    Азербайджанская велосипедистка завоевала лицензию на Рио-2016

    До этого лицензию на олимпиаду Рио-2016 завоевал шоссейный велосипедист Максим Аверин

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Член женской сборной команды по велотреку Азербайджана Ольга Исмаилова завоевала 2 лицензии на летние олимпийские игры "Рио-де-Жанейро-2016". 

    Как сообщили Report в Федерации велосипедного спорта Азербайджана (ФВСА), в связи с этим Международный союз велосипедистов (UCI) адресовал подтвердительные письма в Национальный олимпийский комитет и ФВСА.

    Велосипедистка будет представлять Азербайджан в соревнованиях по спринту и кейрину. До этого лицензию на олимпиаду "Рио-2016" завоевал шоссейный велосипедист Максим Аверин.

    Отметим, что согласно регламенту UCI, в течение двух лет, предшествующих Летним олимпийским играм, велосипедисты набирают лицензионные очки для участия в олимпиаде, выступая на чемпионатах мира и Европы, соревнованиях кубка мира.  

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