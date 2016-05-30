Азербайджанский стрелок завоевал лицензию на олимпиаду

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанский стрелок Руслан Лунёв завоевал лицензию на Летние олимпийские игры "Рио-де-Жанейро-2016".

Об этом Report сообщила главный тренер сборной Ирада Ашумова.

По ее словам, 27-летний спортсмен получил "вайлд-карту" для участия в олимпиаде. И.Ашумова отметила, что выбор проводился среди трех азербайджанских спортсменов. Главный тренер отметила, что из-за более высокого рейтинга Международная федерация спортивной стрельбы предпочла Р.Лунёва.

Азербайджанский стрелок будет стрелять на олимпиаде из малокалиберного пистолета с расстояния 25 м и из пневматического пистолета с расстояния 10 м.

Отметим, что Руслан Лунёв стал 47-м спортсменом, который примет участие в "Рио-2016".