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    Азербайджанский стрелок завоевал лицензию на олимпиаду

    Руслан Лунёв стал 47-м спортсменом, который примет участие в Рио-2016

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанский стрелок Руслан Лунёв завоевал лицензию на Летние олимпийские игры "Рио-де-Жанейро-2016". 

    Об этом Report сообщила главный тренер сборной Ирада Ашумова. 

    По ее словам, 27-летний спортсмен получил "вайлд-карту" для участия в олимпиаде. И.Ашумова отметила, что выбор проводился среди трех азербайджанских спортсменов. Главный тренер отметила, что из-за более высокого рейтинга Международная федерация спортивной стрельбы предпочла Р.Лунёва. 

    Азербайджанский стрелок будет стрелять на олимпиаде из малокалиберного пистолета с расстояния 25 м и из пневматического пистолета с расстояния 10 м. 

    Отметим, что Руслан Лунёв стал 47-м спортсменом, который примет участие в "Рио-2016".

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