Азербайджанский пловец завоевал лицензию на олимпиаду

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский пловец завоевал лицензию на Летние олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Как сообщил Report руководитель пресс-службы Федерации плавания Азербайджана Магсад Рагимов, Максим Шемберев выиграл золотую и серебряную медали на международном турнире Swim Meeting в Берлине.

М.Шемберев завоевал золото в свободном стиле на 1500 метров (15 минут 38,59 секунд), и серебро в комплексном плавании на 400 метров (24,03 секунд).