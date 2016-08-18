Азербайджанский гребец-каноист: Я был готов на сто процентов

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ "У меня замечательные ощущения от соревнования. Напряженная гонка, все соперники сильные, но так получилось, что занял второе место".

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарю министерства молодежи и спорта Азербайджана Самае Мамедовой сказал серебряный призер Олимпиады в Рио, азербайджанский гребец на каноэ-одиночках на дистанции 200 метров Валентин Демьяненко.

Он сказал, что каждый спортсмен, участвуя в Олимпиаде, желает стать первым: "Здесь собрались самые уверенные в себе люди. Я был готов на сто процентов. Но исход гонки показал другое. Серебро это не для меня. Не будем расстраиваться".

Гребец отметив, что на Олимпиаде в Токио гребля на каноэ на дистанции 200 метров будет отменена, сказал, что к следующей Олимпиаде ему придется либо переквалифицироваться на другую дисциплину, либо завершить карьеру: "Пока я хочу позвонить родителям, приехать домой, а потом подумаю".

Обращаясь к азербайджанцам, В.Демьяненко призвал всех заниматься спортом.