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    Азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев вышел в 1/4 финала - ДОПОЛНЕНО

    Одержана победа над очередным соперником

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Представитель Азербайджана на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Рустам Оруджев вышел в 1/4 финала. 

    Как сообщает Report, 25-летний спортсмен начал борьбу в 1/16 финала.

    Он одержал победу над кахазстанцем Дидаром Хамзой за счет штрафных очков. В очередном этапе его соперником стал австралиец Джейк Бенстед. На этот раз Р.Оруджев одержал победу за 3 минуты 3 секунды.

    Его соперником в 1/4 финала будет Миклош Унгвари (Венгрия).

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