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    Азербайджанская тхэквондистка Фарида Азизова завершила первую встречу на Рио-2016 победой

    В 1/4 финала ее соперницей будет Нигора Турсункулова (Узбекистан)

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Представительница Азербайджана на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро тхэквондистка Фарида Азизова вышла на первую встречу.

    Как сообщает Report, выступавшая в весовой категории 67 кг Ф.Азизова встретилась в 1/8 финала с американкой Пейдж Макферсон.

    Хотя в первой части встречи 21-летняя спортсменка открыла счет, ее соперница прошла вперед с 3 очками.

    Во второй части обе стороны завоевали по одному очку.

    Проявившая активность в последней части поединка Ф.Азизова прошла в очередной этап, одержав победу со счетом 6:5.

    В 1/4 финала соперницей нашей спортсменки будет Нигора Турсункулова (Узбекистан).

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