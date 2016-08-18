Азербайджан обновил рекорд на Олимпиаде

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Азербайджан установил абсолютный рекорд на Летних Олимпийских играх со дня обретения независимости.

Как сообщает Report, страна завоевала медали в наибольшем количестве видов спорта после Олимпиады в Барселоне в 1992 году.

Это произошло благодаря завоеванию бронзовой медали таэквондисткой Патимат Абакаровой в весовой категории 49 кг. В результате, на Рио-2016 Азербайджан стал обладателем медалей в 5 видах спорта. Помимо таэквандистки, медали принесли Рустам Оруджев (73 кг) и Эльмар Гасымов в дзюдо, Расул Чунаев (66 кг), Сабах Шариати (130 кг) в греко-римской борьбе, в этом же виде среди женщин Мария Стадник (48 кг), Инна Осипенко-Радомская (в заплыве байдарок-одиночек на 200 м). В боксе Камран Шахсуварлы и Лоренсо Сотомайор обеспечили себе как минимум бронзовую медаль.

Представители Азербайджана на Барселоне-1992 были медалистами в двух (дзюдо и спортивная гимнастика), Атланте-96 – в одном (вольная борьба), Сиднее-2000 – в трех (вольная борьба, стрельба, бокс), Афинах-2004 – также в трех (стрельба, греко-римская борьба, бокс), Пекине-2008 – в четырех (дзюдо, греко-римская борьба, вольная борьба, бокс), Лондоне-2012 – также в четырех видах спорта (тяжелая атлетика, греко-римская борьба, вольная борьба, бокс).

В то же время 22-летняя П.Абакарова впервые завоевала олимпийскую медаль для Азербайджана в таэквандо, чего не удавалось достичь на предыдущих трех Олимпиадах. Азербайджанские спортсмены стали медалистами олимпиад уже в 8 видах спорта. На Рио-2016 первая медаль получена в гребле на байдарках. Таким образом, в Бразилии наши спортсмены смогли отличиться в двух новых видах спорта, завоевав бронзовые медали.

Напомним, что П.Абакарова стала бронзовой медалисткой на первых Европейских играх Баку-2015.