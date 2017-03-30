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    Азербайджан не будет покрывать транспортные расходы стран, участвующих в IV Играх исламской солидарности

    Генеральный директор: Большинство стран-участниц сами будут оплачивать свои транспортные расходы© Report.az

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанская сторона не будет покрывать транспортные расходы стран, участвующих в IV Играх исламской солидарности.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный операционный директор IV Игр исламской солидарности Майк Лойнд на мероприятии, посвященном подписанию соглашения о партнерстве с ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

    Он сказал, что большинство стран-участниц сами будут оплачивать свои транспортные расходы: "У нескольких стран может возникнуть потребность в поддержке. Помощь с оплатой им могут оказать международные донорские организации. Азербайджанская сторона не будет нести ответственность".

    Вице-президент AZAL Эльдар Гаджиев сказал, что согласно договоренности, страны-участницы смогут пользоваться всей инфраструктурой AZAL.

    Отметим, что IV Игры исламской солидарности пройдут в Баку 12-22 мая.

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