​Азад Рагимов: От азербайджанских спортсменов ждем медалей в новых видах спорта

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ На Летних олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро ожидается участие более 60-ти спортсменов от Азербайджана. Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

По его словам, по сравнению с Лондонской олимпиадой 2012 года, на олимпиаду "Рио-2016" отправится еще большее количество спортсменов: "Главное в том, что как и при каждой олимпиаде, лицензии завоеваны в новых видах спорта. Мне бы хотелось отметить такие виды, как триатлон, трековые велогонки, каноэ-слалом. Нас радует то, что развиваются новые виды спорта".

По словам министра, новые медали они ждут от спортсменов, которые примут участие в соревнованиях по каяку, каноэ, а также от триатлониста Ростислава Певцова: "Борьба в соревнованиях по каяку и каноэ ведется со спринтерской дистанции. Здесь от спортсмена зависит многое, определенную роль играет также везение. Вполне возможно, что мы завоюем медаль. Триатлонист Певцов - очень интересный спортсмен. На I Европейских играх "Баку - 2015" мы не ждали от него высоких результатов. Хотя он находился на подготовительном этапе, ему удалось завоевать бронзовую медаль. Олимпиада - такое соревнование, где бывает множество сюрпризов".