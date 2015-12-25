​Азад Рагимов: Мы не теряли четырех лицензий из-за допинга

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "Четыре лицензии по тяжелой атлетике на Летние олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро выданы не спортсменам, а командам. Мы не теряли лицензий из-за допинга".

Как сообщает Report, об этом на посвященной итогам года пресс-конференции заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

По его словам, в настоящее время проводится расследование, связанное с непрохождением 6-ю тяжелоатлетами Азербайджана допинг-теста: "Мы всегда отмечали о проведении министерством проверок против допинга. Впервые у нас был создан Антидопинговый комитет. Как на I Европейских играх "Баку-2015", так и в других соревнованиях спортсмены проходят проверку. Мы требуем, чтобы они проходили тест у нас".

Что же касается наказания не прошедших допинг-теста спортсменов, А.Рагимов сказал, что за это отвечает Федерация по тяжелой атлетике Азербайджана: "Верю, что в случае подтверждения факта, ответственные, будь то врач, тренер или кто-либо другой, будут наказаны".

Отметим, что на чемпионате мира в Хьюстоне (США) в организме 6-ти азербайджанских тяжелоатлетов - Сильвии Ангеловой (48 кг), Валентина Христова (62 кг), Фирудина Гулиева (69 кг), Эльхана Алигулизаде (77 кг), Интигама Заирова (94 кг) и Дадаша Дадашбейли (105 кг) были обнаружены запрещенные к употреблению лекарственные препараты.