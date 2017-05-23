Азад Рагимов: Исламиада прошла на более высоком уровне, чем "Рио-2016"

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Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ "Возможно IV Игры исламской солидарности "Баку 2017" прошли на более высоком уровне, чем летние Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро".

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов на пресс-конференции, посвященной итогам Исламиады.

Он выразил удовлетворение организацией "Баку 2017". Министр заявил, что команды остались довольны Деревней атлетов и добавил, что некоторые сборные покинут ее 25 мая.

По словам А.Рагимова, хотя на церемонии открытия возникли некоторые проблемы с транспортом при доставке зрителей на стадион, на закрытии каких-либо проблем не возникло.

Министр подчеркнул, что на предстоящие в 2021 году в Стамбуле V Игры исламской солидарности отправят сильнейшую команду Азербайджана. Комментируя вопрос о представлении в составе команды большого количества легионеров, он заявил: "Мы – мультикультуральная страна и поэтому не смотрим на приглашенных в страну спортсменов, как на легионеров".