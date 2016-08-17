AIBA отстранила несколько судей от работы на олимпийском турнире по боксу

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) приняла решение отстранить ряд судей от обслуживания поединков боксерского турнира на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в официальном пресс-релизе ассоциации.

Подобное решение было принято после проверки работы судей на Олимпиаде соответствующей комиссией. Фамилии арбитров, допустивших ошибки в работе на олимпийском турнире, не разглашаются.

AIBA также отрицает все обвинения в возможной коррупционной составляющей деятельности судей, выносивших необъективные оценки.