22 мая в Баку будет изменено направление движения 35 маршрутных автобусов - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ "Во время церемонии открытия IV Игр исламской солидарности от управления автобусом были отстранены 4 водителя по причине высокого артериального давления, 1 водитель - за превышение скорости".

Как сообщает Report, об этом заявил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

Он заметил, что в тот день функционировало 350 автобусов Бакинского транспортного агентства: "Во всех автобусах установлены системы GPS. В тот же день водители заранее прошли медицинское обследование".

М. Агаев заявил, что для церемонии закрытия Игр (22 мая) Бакинское транспортное агентство выделило 430 автобусов: "В день проведения церемонии закрытия водители заранее пройдут медицинское обследование. Посредством системы GPS, установленной в автобусах, мы будет наблюдать за автобусами и пресекать их преждевременный выезд на маршрут и превышение скорости".

В день проведения церемонии закрытия будет изменено направление движения 29 автобусов, следующих к станции метро "Кёроглу", и 6-ти внутригородских автобусов.