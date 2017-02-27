Звезду "Белого солнца пустыни" ограбил мошенник

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Актриса Раиса Куркина, сыгравшая жену Верещагина в «Белом солнце пустыни», стала жертвой мошенников.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на свой источник.

По его словам, Куркиной 22 февраля позвонил некий мужчина, представившийся главврачом поликлиники, и заявил, что 89-летняя женщина смертельно больна. В ее возрасте делать операцию невозможно, пояснил «главврач», и предложил ей купить лекарства на 690 тысяч рублей.

Как передает РЕН-ТВ, Куркина согласилась, и мошенник приехал к ней. У нее не оказалось необходимой суммы, и она передала только 45 тысяч рублей. Преступник с деньгами скрылся в неизвестном направлении.

Возбуждено уголовное дело, злодея ищут правоохранители.