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    Звезда фильма "Москва слезам не верит" попала в больницу

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Актриса Раиса Рязанова была доставлена в больницу с инфицированной раной кисти.

    Как сообщает Report со ссылкой на Рен ТВ, артистке пришлось сделать прививку от столбняка, после чего ее отпустили домой.

    Раиса Ивановна Рязанова - народная артистка России, лауреат Госпремии СССР за роль Антонины в фильме "Москва слезам не верит".

    В последние годы активно снимается в телесериалах, знакома телезрителю по проектам "Требуется няня", "Не родись красивой" и др.

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