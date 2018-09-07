Звезда фильма "Москва слезам не верит" попала в больницу

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Актриса Раиса Рязанова была доставлена в больницу с инфицированной раной кисти.

Как сообщает Report со ссылкой на Рен ТВ, артистке пришлось сделать прививку от столбняка, после чего ее отпустили домой.

Раиса Ивановна Рязанова - народная артистка России, лауреат Госпремии СССР за роль Антонины в фильме "Москва слезам не верит".

В последние годы активно снимается в телесериалах, знакома телезрителю по проектам "Требуется няня", "Не родись красивой" и др.