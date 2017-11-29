Звезда фильма "Ирония судьбы" Андрей Мягков госпитализирован

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" Андрей Мягков госпитализирован, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Согласно некоторой информации, актер почувствовал сильнейшие боли в голове и сообщил об этом медикам. Врачи решили положить Андрея Мягкова в больницу, чтобы установить причину недомогания. Более того, якобы сам актер уже подтвердил сообщение о своей госпитализации.

Один из наиболее популярных актёров Советского Союза, Андрей Мягков ворвался в мир кино в 1965 году с ролью дантиста Чеснокова в комедии "Похождения зубного врача". Прославило же его многолетнее сотрудничество с режиссёром Эльдаром Рязановым, вылившееся в картины "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Служебный роман", "Гараж" и "Жестокий романс".