​Зрители в США выбрали лучший фильм года

Победителем американской кинопремии People's Choice Awards в категории "Фильм 2019 года" стала картина "Мстители: Финал".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте премии.

Лучшая комедия года по версии зрителей - "Загадочное убийство", а лучшая драма - фильм "После". В категории семейных фильмов победил "Алладин".

Лучшим актером назвали Роберта Дауни-младшего ("Мстители: Финал"), а актрисой - Зендею ("Человек-паук: вдали от дома"). Лучшим сериалом 2019 года стал "Очень странные дела".