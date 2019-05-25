"Золотую пальмовую ветвь" получил южнокорейский фильм "Паразиты", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Комедия, которая оборачивается под конец настоящей драмой, рассказывает об очень бедной семье, устраивающейся на работу в семью богачей.

Гран-при фестиваля удостоился фильм "Атлантика" Мати Диоп, это дебютный фильм режиссера. Приз вручил Сильвестр Сталлоне.

Лучшими режиссерами назвали бельгийцев Жан-Пьера и Люка Дарденн. Братья представили фильм "Молодой Ахмед".

Эмили Бичем получила приз за лучшую женскую роль в картине "Малыш Джо" Джессики Хауснер. Приз за лучшую мужскую роль получил Антонио Бандерас, снявшийся в фильме "Боль и слава" Педро Альмодовара.