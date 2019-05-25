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"Золотую пальмовую ветвь" получил южнокорейский фильм "Паразиты"

​"Золотую пальмовую ветвь" получил южнокорейский фильм "Паразиты"

"Золотую пальмовую ветвь" получил южнокорейский фильм "Паразиты", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Комедия, которая оборачивается под конец настоящей драмой, рассказывает об очень бедной семье, устраивающейся на работу в семью богачей.

Гран-при фестиваля удостоился фильм "Атлантика" Мати Диоп, это дебютный фильм режиссера. Приз вручил Сильвестр Сталлоне.

Лучшими режиссерами назвали бельгийцев Жан-Пьера и Люка Дарденн. Братья представили фильм "Молодой Ахмед".

Эмили Бичем получила приз за лучшую женскую роль в картине "Малыш Джо" Джессики Хауснер. Приз за лучшую мужскую роль получил Антонио Бандерас, снявшийся в фильме "Боль и слава" Педро Альмодовара.

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