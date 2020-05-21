Зохраб Саламзаде: Джинны - это часть меня - ВИДЕО

Начинающего художника понимают лишь несколько человек. Знаменитого - еще меньше.

Наверное, эта фраза Пабло Пикассо вернее всего описывает творчество Зохраба Саламзаде - молодого бакинца, жизнь которого с детских лет связана с кистью и холстом.

Уже в период обучения в художественном училище вдобавок к привычным и рутинным занятиям по живописи у него зародился интерес к мифологии, который впоследствии перерос в изучение джиннов, ярких и неоднозначных персонажей восточной мифологии.

На протяжении более 6 лет у Зохраба Саламзаде сложились очень своеобразные и крепкие отношения со своими хвостатыми друзьями. Джинны в работах Саламзаде никогда не жалуются на недостаток внимания, наоборот, им он посвятил большую часть своего творчества. Ну а в ответ, по словам художника, те несколько раз даже приходили проведать его.

О том, почему Зохраб Саламзаде начал рисовать джиннов и почему он верит в их существование в нашем специальном интервью.