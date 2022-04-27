Жюри 75-го Канноского кинофестиваля возглавит Венсан Линдон

Актер Венсан Линдон будет председателем жюри 75-го Каннского фестиваля, который пройдет на Лазурном берегу Франции с 17 по 28 мая.

Актер Венсан Линдон будет председателем жюри 75-го Каннского фестиваля, который пройдет на Лазурном берегу Франции с 17 по 28 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник оргкомитет киносмотра.

"Французский актер Венсан Линдон будет председателем жюри 75-го Каннского кинофестиваля", - сообщили организаторы.

Линдон станет первым французом в этой роли с 2009 года, когда жюри возглавила актриса Изабель Юппер.

Линдон родился в парижском пригороде Булонь-Бийанкур в 1959 году. В 2015 году он был удостоен награды Каннского кинофестиваля в номинации "Лучший актер" за роль в фильме "Закон рынка" (La Loi du march) . Кроме этого, он снялся в картине "Титан" (Titane), который получила Золотую пальмовую ветвь прошлого фестиваля.