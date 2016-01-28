​Жители района попросили министра помочь с организацией концерта для беженцев и вынужденных переселенцев

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ 28 января министр культуры и туризма Абульфас Гараев принял в Центре Гейдара Алиева в городе Сиязань граждан из Хачмаза, Губы, Гусаров, Сиязани и Шабрани.

Как сообщает Report, на приеме с участием представителей министерства были подняты вопросы, связанные с улучшением деятельности культурных учреждений на местах, обеспечением профессиональными кадрами, реставрацией и восстановлением историко-культурных памятников, развитием возможностей туризма в регионах и пр.

Во время приема граждане попросили помощи в вопросах обеспечения центральной районной библиотеки образцами азербайджанской литературы, снабжения Центра Гейдара Алиева новыми экспонатами, организации с участием известных мастеров искусств концертов для проживающих на территории района беженцев и вынужденных переселенцев, издания произведений местных поэтов и писателей.

Обращения присутствующих на приеме жителей Губы касались обеспечения районной школы искусств учебными пособиями о произведениях азербайджанских композиторов, поддержания связанных с туризмом инициатив. Также было предложено назвать центральную библиотеку именем известного деятеля культуры и просвещения Сакины Ахундзаде.

Жители Гусаров подняли вопрос обеспечения историко-краеведческого музея электронным путеводителем, оказания помощи молодым кадрам в сфере культуры в повышении опыта. Также здесь коснулись деятельности Центра Гейдара Алиева, вопроса трудоустройства и т.д.