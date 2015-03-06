​Зейнаб Ханларова выступит с концертами в США и Канаде

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Народная артистка Азербайджана и бывшего СССР, всемирно известная певица Зейнаб Ханларова 15 марта выступит в США с концертной программой.

Об этом Report сообщил Низами Мирзоев - музыкант ансамбля, которым руководит Зейнаб Ханларова.

Концертная программа под названием "Рад встрече с вами" ("Xoş gördük əzizlərim") состоится в Нью-Йорке на арене "Master Theater", рассчитанной на 1300 зрителей.

Ансамбль под руководством З.Ханларовой отправится в Америку 12 марта.

Н.Мирзоев сказал, что они очень серьезно готовятся к концерту: "Репетиции концерта начались три месяца назад. В Нью-Йорке планируется большой концерт в двух частях. Последний раз мы были в США в 2012 году. Концерты Зейнаб ханум всегда проходят великолепно. Нынешний концерт организует азербайджанская диаспора Америки. После Нью-Йорка ожидается также концерт и в Вашингтоне".

Отметим, что Зейнаб Ханларова с 12 по 19 марта будет находиться в США. После концертов в США планируются концерты в Канаде.

В концертную программу включены мугамы, теснифы и композиторские песни.