Здание, где расположен Salaam Cinema Baku, включено в список недавно обнаруженных исторических памятников

Здание, где расположен кинотеатр Salaam Cinema Baku, включено в список недавно обнаруженных исторических памятников.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил пресс-секретарь Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Фариз Гусейнов.

По его словам, госслужба приняла такое решение с учетом исторической значимости и архитектурного стиля здания, где расположен кинотеатр Salaam Cinema Baku.

Ф.Гусейнов сообщил, что были собраны все необходимые документы для включения здания в список охраняемых государством памятников и представлены в Кабинет министров: "Окончательное решение примет Кабинет министров. Сейчас это здание включено в список недавно обнаруженных исторических памятников и охраняется государством".

Отметим, что известное как "Малаканский дом" здание является частной собственностью. В настоящее время в здании функционирует кинотеатр Salaam Cinema Baku. В начале мая из-за истечения срока договора владелец хотел выселить кинотеатр и отремонтировать здание. Однако сотрудники кинотеатра отказались покидать здание. Они утверждали, что владелец намеревается снести здание.

Сотрудники Salaam Cinema Baku направили первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой обращение по данному вопросу. Первый вице-президент взяла вопрос под контроль.