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Завтра в музеях Азербайджана пройдет "День открытых дверей"

Завтра в музеях Азербайджана пройдет "День открытых дверей" Завтра, 18 мая, в Международный день музеев, в музеях, подведомственных Министерству культуры, будет "день открытых дверей".
Искусство
17 мая 2025 г. 16:44
Завтра в музеях Азербайджана пройдет День открытых дверей

Завтра, 18 мая, в Международный день музеев, в музеях, подведомственных Министерству культуры, пройдет "День открытых дверей".

Об этом Report сообщили в министерстве.

В этот же день в Азербайджанском национальном музее искусств (АНМИ) будут организованы театральные постановки, а также мастер-классы для детей.

В Азербайджанском государственном театральном музее имени Джафара Джаббарлы состоится цифровая презентация информации об экспонатах, представленных в экспозиции этого культурного учреждения.

В Доме-музее Азима Азимзаде и Мемориальном музее Мамеда Саида Ордубади также будут организованы мероприятия, посвященные знаменательному дню. В рамках мероприятий под названием "Вчера, сегодня и завтра" в Доме-музее Азима Азимзаде будут организованы мастер-классы на открытом воздухе с участием учеников художественного кружка и членов Детско-юношеского центра развития №3.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki muzeylərdə "açıq qapı" günü olacaq

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