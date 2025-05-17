Завтра в музеях Азербайджана пройдет "День открытых дверей"

Завтра, 18 мая, в Международный день музеев, в музеях, подведомственных Министерству культуры, будет "день открытых дверей".

Завтра, 18 мая, в Международный день музеев, в музеях, подведомственных Министерству культуры, пройдет "День открытых дверей".

Об этом Report сообщили в министерстве.

В этот же день в Азербайджанском национальном музее искусств (АНМИ) будут организованы театральные постановки, а также мастер-классы для детей.

В Азербайджанском государственном театральном музее имени Джафара Джаббарлы состоится цифровая презентация информации об экспонатах, представленных в экспозиции этого культурного учреждения.

В Доме-музее Азима Азимзаде и Мемориальном музее Мамеда Саида Ордубади также будут организованы мероприятия, посвященные знаменательному дню. В рамках мероприятий под названием "Вчера, сегодня и завтра" в Доме-музее Азима Азимзаде будут организованы мастер-классы на открытом воздухе с участием учеников художественного кружка и членов Детско-юношеского центра развития №3.