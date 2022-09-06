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Завтра в Баку стартует V Международный фестиваль ANIMAFILM

Завтра в Баку стартует V Международный фестиваль ANIMAFILM В преддверии V Международного фестиваля анимации ANIMAFILM, который пройдет в Баку 7-11 сентября, прошла пресс-конференция.
Искусство
6 сентября 2022 г. 13:10
Завтра в Баку стартует V Международный фестиваль ANIMAFILM

В преддверии V Международного фестиваля анимации ANIMAFILM, который пройдет в Баку 7-11 сентября, прошла пресс-конференция.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие основатель и директор фестиваля, председатель Ассоциации анимации Азербайджана Рашид Агамалыев, медиа-менеджер Бахар Зейналлы, заместитель председателя Федерации творческих индустрий Азербайджана Тельман Меликзаде, художник-аниматор Нитья Рамлоган и другие.

Агамалыев отметил, что традиционный фестиваль состоится в киноцентре "Низами": "Фестиваль пройдет под девизом "Один билет-одно дерево". Средства от продажи билетов на мероприятие, посвященное изменению климата, будут перечислены в Фонд возрождения Карабаха для восстановления экологического баланса на освобожденных территориях".

По его словам, на фестиваль поступило 230 фильмов из 50 стран: "Отборочная комиссия приняла для участия в конкурсе 75 фильмов из 29 стран. Из них 16 фильмов – из Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке ФотоSabah Bakıda V ANİMAFİLM Beynəlxalq Animasiya Festivalı başlayır

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