Завтра стартует конкурс талантов "Бакинская осень-2023. 35 лет спустя"

16 сентября при генеральном спонсорстве Nizami Boutique House стартует конкурс талантов Bakı payızı-2023. 35 il sonra ("Бакинская осень-2023. 35 лет спустя").

16 сентября при генеральном спонсорстве Nizami Boutique House стартует конкурс талантов Bakı payızı-2023. 35 il sonra ("Бакинская осень-2023. 35 лет спустя").

Как передает Report, проект реализуется при поддержке Best Cast Talent Agency & Golden Arts entertainment, Министерства культуры Азербайджана и Госкомитета по работе с диаспорой. Автор проекта и режиссер - Севиндж Керимова, организатор - Сабина Гасанова.

Согласно информации, конкурс охватывает пять направлений - вокал, хореография, оригинальный жанр, музыкальные группы и композиторство. Благодаря дневникам, опубликованным на YouTube ( https://youtube.com/@Baki.Payizi?si=rDyn93riEyx0UPfS ), зрители могут лучше познакомиться с участниками конкурса.

В состав жюри первого тура вошли - народные артисты Мубариз Тагиев, Айгюн Кязымова, Зульфия Ханбабаева, Энвер Садыгов, заслуженный артист Эмиль Афрасияб, популярный исполнитель Ильгар Хаял и доктор философии по искусствоведению Марьям Бабаева.

Первый тур можно будет посмотреть по телеканалу AzTV 16 и 17 сентября, в 15:00, повтор - в эфире Mədəniyyət в те же дни, в 23:00. Bakı payızı-2023. 35 il sonra будет представлен по субботам-воскресеньям.

Отметим, что гала-концерт проекта состоится 3 ноября во Дворце Гейдара Алиева и начнется в 19:00.

