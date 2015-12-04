​Завершились съемки фильма "Сумерки"

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Завершились съемки нового полнометражного фильма "Сумерки" ("Şər qarışanda").

Как сообщил Report режиссер фильма Самир Керимоглу, сейчас проводятся монтажные работы. Трейлер фильма готов.

По его словам, картина снята в жанре триллера: "В главной роли народный артист Рамиз Новрузов. Зрители впервые увидят его в образе маньяка. Кроме него, в фильме снимались Гевдет Шукюров, Ульви Гасанов, Мурад Исмаил, Оксана Расулова и другие. Съемки проходили при холодных погодных условиях. В основом картина снималась в Набрани и Шабрани".

Как сказал С.Керимоглу, презентация картины запланирована на март 2016 года.