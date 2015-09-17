Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Завершились съемки фильма "Танец добра и зла" ("Хейирле Шерин регси"), снятого по роману известного азербайджанского писателя, секретаря Союза писателей Чингиза Абдуллаева "Губинское каприччио".

В интервью Report Чингиз Абдуллаев сказал, что презентация картины запланирована на октябрь.

По его словам, фильм снят кинорежиссером, заслуженным деятелем искусств Явером Рзаевым. Главную роль в фильме, роль Дронго сыграл певец Ильгар Мурадов: "Фильм уже готов. Презентация состоится в течение ближайшего месяца".

Ч.Абдуллаев заявил об издании за рубежом двух его новых книг, которые будут доставлены в Баку в ближайшее время.