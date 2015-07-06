​Завершились съемки фильма "Красный сад"

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Завершились съемки полнометражного фильма "Красный сад" ("Гырмызы баг") совместного производства Азербайджана и России.

Об этом Report сообщил режиссер фильма Мирбала Селимли.

Фильм является совместным проектом "Азербайджанфильм" и "Вайтмедиа". Съемки прошли в Москве и Баку.

Автор и режиссер снятой на азербайджанском языке картины - Мирбала Селимли, оператор-постановщик - Максим Дроздов, художник-постановщик - Леонид Карпов, композитор - Салман Гамбаров, продюсеры - Мушвиг Гатамов и Тимур Вайнштейн.

В ролях снимались актеры бакинского, шекинского, гянджинского и московского театров. Главные роли сыграли Максуд Мамедов, Гюльзар Гурбанова, Ханлар Гашимзаде, Ильхам Гусейнов, Разис Ибрагимов и шекинский школьник Талех Бадииев.