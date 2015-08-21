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    Завершились съемки фильма "Его отец"

    В фильме в жанре психологической драмы снялись Шамиль Сулейманлы и Мабуд Магеррамов

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Завершились съемки короткометражного художественного фильма "Его отец" ("Onun atası"), которые проходили на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы по государственному заказу. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространила киностудия "Азербайджанфильм".

    Съемки короткометражного фильма завершились в течение 20 дней.

    Отметим, что автором сценария и режиссером-постановщиком фильма в жанре психологической драмы является Замин Мамедов, оператором-постановщиком - Али Султанов, художником-постановщиком - Ариф Нифтиев, исполнительным продюсером - Рагим Садыгов, продюсером - Мушфиг Хатамов.

    Главные роли в фильме исполняют Шамиль Сулейманлы, Мабуд Магеррамов, Ульвия Рза и другие.

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