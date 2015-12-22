В Баку​ завершились гастроли российского Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Завершились гастроли в Баку труппы известного российского Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова. Артисты театра представили бакинскому зрителю подготовленный народным артистом России, режиссером Тимуром Чхеидзе спектакль по мотивам произведения Ф.Достоевского "Дядюшкин сон".

Как сообщает Report, показ спектакля в Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна прошел с аншлагом.

Организаторы гастролей - министерство культуры и туризма Азербайджана и министерство культуры России.

Это были первые гастроли российского Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова в Баку.