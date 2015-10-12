​Завершились гастроли в Азербайджан калмыкского театра

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Завершились гастроли в Баку Национального драматического театра имени Б.Басангова Республики Калмыкия Российской Федерации.

Как сообщает Report, гастроли начались 9 октября. Коллектив выступил на сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя.

11 октября театральная труппа представила спектакль "Любящая женщина" Али Амирли.

Спектакль поставил главный режиссер Азербайджанского государственного театра юного зрителя, заслуженный деятель искусств Азербайджана и Калмыкии Бахрам Османов.

В спектакле принимали участие ведущие актеры Национального драматического театра Калмыкии, заслуженный деятель искусств Санджи Пурсяков, актеры Марина Кикеева, Таня Зараева, Саглара Гойдыкова.

После показа директор ТЮЗа, заслуженный деятель искусств Мубариз Гамидов поздравил творческий коллектив калмыкского театра и наградил их за участие в бакинских гастролях.

В свою очередь, труппа калмыкского театра поблагодарила директора ТЮЗа и вручила Мубаризу Гамидову и главному режиссеру Бахраму Османову памятные подарки.

Напомним, что творческие связи между ТЮЗом и калмыкским театром продолжаются. В конце октября труппа Азербайджанского государственного театра юного зрителя посетит Республику Калмыкия.

В рамках гастролей представят спектакль А.Ахвердова "Письма из ада".

Отметим, что произведение поставлено художественным руководителем Национального драматического театра Калмыкии, заслуженным деятелем искусств РФ, почетным работником культуры Азербайджана Борисом Манджиевым.