 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Завершены съемки художественного фильма "Чрезмерное соответствие"

    Дата церемонии презентации станет известна после завершения монтажа и озвучки нового фильма

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ На киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы завершены съемки художественного фильма "Чрезмерное соответствие" ("Həddən artıq uyğunluq"), режиссером которого является Ульвия Кенуль.

    Об этом сообщили Report на киностудии "Азербайджанфильм".

    Вскоре начнется процесс монтажа и озвучки, после завершения которого станет известна дата церемонии презентации нового фильма.

    Напомним, что авторами сценария фильма являются Рамиз Фаталиев и Александр Мардан, оператором-постановщиком - Надир Мехдиев, художником-постановщиком - Рафиг Насиров, исполнительным продюсером Тофиг Мусаев, продюсером - Мушфиг Хатамов.

    В фильме снялись народная артистка Афаг Баширгызы, актеры Айдан Ахундова, Турал Асадов и другие.

    Съемки снятого по государственному заказу фильма велись в Азербайджане и США. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi