​Заслуженный художник Азербайджана удостоен медали Российской академии художеств

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Проживающий в Турции заслуженный художник Азербайджана Теймур Рзаев награжден медалью Российской академии художеств.

Как сообщили Report из Государственного комитета по работе с диаспорой, художник удостоен награды за вклад, внесенный в развитие культурных связей между Турцией и Россией.

По инициативе Теймура Рзаева церемония вручения награды прошла на персональной выставке президента Российской академии художеств Зураба Церетели, организованной на днях в стамбульском Университете искусств имени Мимара Синана.

Выступивший ректор Университета искусств имени Мимара Синана Ялчин Караягыз отметил важную роль выставки в расширении культурных связей между Турцией и Россией.

Президент Российской академии художеств З.Церетели заявил о возможности еще большего развития двусторонних связей посредством дружбы, искусства и творчества. Выразив признательность Я.Караягызу, приложившему немало усилий на пути развития связей, З.Церетели вручил ему медаль "За заслуги".

Ректор Университета искусств имени Мимара Синана Я.Караягыз выразил признательность президенту Российской академии художеств З.Церетели и вице-президенту академии Тахиру Салахову, и вручил им от имени университета благодарность.

На проведенном во время мероприятия мастер-классе З.Церетели нарисовал цветы и создал портрет ректора, которые передал в качестве подарка в музей вуза.

В рамках развития дружественных отношений в Москве планируется организация выставки турецких художников.