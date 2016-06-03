​Заслуженный артист Сарвар Алиев перенес операцию на сердце

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Главный режиссер Агдамского государственного драматического театра, заслуженный артист Сарвар Алиев сегодня перенес операцию на сердце.

Первое свое интервью после успешной операции Сарвар Алиев дал информагентству Report.

Сейчас его перевели в палату. Актеру поставили 4 стента. Сейчас он чувствует себя хорошо.

По словам актера, у него были закупорены 4 сосуда: "У меня были серьезные проблемы с сердцем. Несколько часов назад мне поставили 4 стента. В ходе последнего обследования стало известно, что 4 сосуда закупорены. Поэтому пришлось делать операцию. У меня диабет, по этой причине операция была рискованной. Слава Аллаху, все обошлось".

Операция прошла в первой городской клинической больнице (бывшая больница им. Семашко - ред.). Завтра главного режиссера выпишут.

Напомним, что в 2015 года С.Алиев был удостоен звания заслуженный артист. 6 мая 2016 года его удостоили президентской премии.