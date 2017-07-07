 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Заслуженный артист Ильхам Гусейнов перенес операцию

    Операция прошла успешно

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Прооперирован актер Академического национального драматического театра, заслуженный артист Ильхам Гусейнов.

    Об этом Report сообщил врач актера Джафар Насирли.

    Он отметил, что состояние Ильхама Гусейнова нормальное: "Операция прошла успешно. Больной сегодняшний день проведет в реанимации, а с завтрашнего дня будет переведен в палату".

    Отметим, что актер, страдающий артрозом, был прооперирован в Хирургическом корпусе Азербайджанского медицинского университета (АМУ).

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi