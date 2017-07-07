Заслуженный артист Ильхам Гусейнов перенес операцию

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Прооперирован актер Академического национального драматического театра, заслуженный артист Ильхам Гусейнов.

Об этом Report сообщил врач актера Джафар Насирли.

Он отметил, что состояние Ильхама Гусейнова нормальное: "Операция прошла успешно. Больной сегодняшний день проведет в реанимации, а с завтрашнего дня будет переведен в палату".

Отметим, что актер, страдающий артрозом, был прооперирован в Хирургическом корпусе Азербайджанского медицинского университета (АМУ).