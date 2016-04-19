Заслуженный артист Азербайджана выступит на Международном театральном фестивале

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Заслуженный артист Азербайджана, актер Государственного театра юного зрителя Шовги Гусейнов выступит на предстоящем в Москве Международном театральном фестивале "Русская классика".

Об этом Report сообщил сам актер.

По его словам, Международный театральный фестиваль "Русская классика" пройдет 21-26 мая.

На фестивале актер выступит с моноспектаклем по произведению Н.В.Гоголя "Записки сумасшедшего".

На мероприятии также примут участие актеры из Германии, США, Испании, Израиля и России.