Заслуженный артист Азербайджана выступит на Международном театральном фестивале

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Заслуженный артист Азербайджана, актер Государственного театра юного зрителя Шовги Гусейнов выступит на предстоящем в Москве Международном театральном фестивале "Русская классика".
Об этом Report сообщил сам актер.
По его словам, Международный театральный фестиваль "Русская классика" пройдет 21-26 мая.
На фестивале актер выступит с моноспектаклем по произведению Н.В.Гоголя "Записки сумасшедшего".
На мероприятии также примут участие актеры из Германии, США, Испании, Израиля и России.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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