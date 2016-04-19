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    Заслуженный артист Азербайджана выступит на Международном театральном фестивале

    На фестивале Русская классика в Москве Шовги Гусейнов представит моноспектакль

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Заслуженный артист Азербайджана, актер Государственного театра юного зрителя Шовги Гусейнов выступит на предстоящем в Москве Международном театральном фестивале "Русская классика".

    Об этом Report сообщил сам актер.

    По его словам, Международный театральный фестиваль "Русская классика" пройдет 21-26 мая.

    На фестивале актер выступит с моноспектаклем по произведению Н.В.Гоголя "Записки сумасшедшего".

    На мероприятии также примут участие актеры из Германии, США, Испании, Израиля и России. 

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