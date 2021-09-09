Заслуженный артист Азербайджана помещен в реанимацию

Заслуженный артист Азербайджана Ягуб Зуруфчу помещен в реанимацию.

Заслуженный артист Азербайджана Ягуб Зуруфчу помещен в реанимацию.

Об этом Report сообщила его супруга Айнур Зуруфчу.

По ее словам, 65-летний певец заразился коронавирусом неделю назад и был помещен в больницу Yeni Klinika: "Сейчас состояние его здоровья ухудшилось. Первый вице-президент Мехрибан Алиева и помощник президента Анар Алекберов держат вопрос в центре внимания. Депутат Ганира Пашаева выходит с нами на связь, интересуется состоянием здоровья моего супруга. К сожалению, ситуация остается тяжелой".

А.Зуруфчу сказала, что вчера ее муж был переведен в отделение интенсивной терапии: "Неделю он пробыл в палате, после ухудшения состояния вчера вечером его перевели в реанимацию. Врачи говорят, что шанс на выздоровление есть".